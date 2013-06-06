美国延长中印等国对伊朗制裁豁免权

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月5日 - 美国国务院周三宣布将中国、印度和其他七个经济体的对伊朗制裁豁免权延长六个月，以换取这些国家减少采购伊朗石油。
“美国同国际社会在继续向伊朗施压问题上立场一致，直到伊朗全面解决对其核项目的担忧，”美国国务卿克里在声明中说道。
获得美国对伊朗制裁的豁免权，意味着在接下来的六个月，这些伊朗石油消费国的金融机构不会面临被切断与美国金融系统来往的风险。
石油制裁是美国政府切断伊朗核项目资金来源的主要策略之一。西方国家怀疑伊朗核项目旨在发展核武能力，但伊朗则坚持称其核项目为和平目的。
其他获得豁免权的经济体是韩国、马来西亚、新加坡、南非、斯里兰卡、土耳其和台湾。日本及欧盟10个国家在今年早些时候获得了对伊朗制裁豁免权。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。