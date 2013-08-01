更正-美国政经：众议院通过制裁法案，进一步削减伊朗石油日出口量100万桶

标题新闻：东芝旗下核业务分支WESTINGHOUSE计划周二在美国申请破产保护－消息人士
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(更正：正文第一段译文有误，应为“伊朗新当选总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)几天后将宣誓就职”，而非“伊朗新当选总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)刚刚宣誓就职”)
路透华盛顿7月31日 - 美国众议院周三顺利通过了一项法案，以加强对伊朗的制裁。伊朗新当选总统鲁哈尼(Hassan Rouhani)几天后将宣誓就职。
该法案以400票对20票获得通过。该法案将在一年内把伊朗石油日均出口量进一步压缩100万桶，以试图减少伊朗核计划的资金来源。这是规定了伊朗石油出口具体削减数字的第一分制裁法案。
该法案还必须得到参议院通过并由总统奥巴马签署才能成为法律。参议院金融委员会料将于9月提出一项类似法案。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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