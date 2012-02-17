美国宣布制裁伊朗情报安全部

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透华盛顿2月16日电---美国周四宣布对伊朗情报安全部(MOIS)进行制裁，指责该机构支持恐怖主义、侵犯人权并支持叙利亚政府对反对派的镇压。
美国财政部主管反恐与金融情报的副部长科恩(David Cohen)在声明中表示：“如今，我们认定MOIS侵犯伊朗公民的基本人权，输出支持叙利亚当局镇压民众的丑恶行径。”
科恩表示，MOIS还向基地组织、伊拉克的基地组织、黎巴嫩真主党和哈马斯提供支持。“在某种程度上暴露出伊朗对恐怖主义的赞助其实是伊朗的国策。”
这也是美国针对伊朗核计划加大施压力度的最新举措。
制裁措施包括禁止MOIS官员前往美国旅行，冻结MOIS在美国拥有的所有财产，阻止美国公民或企业与该机构交易来往。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透苏黎世2月22日 - 瑞士工程集团ABB周三表示，韩国子公司沦为“精密犯罪计划”的受害者，首要嫌犯就是该公司负责职业道德培训的高管。
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。