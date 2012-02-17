美国宣布制裁伊朗情报安全部

路透华盛顿2月16日电---美国周四宣布对伊朗情报安全部(MOIS)进行制裁，指责该机构支持恐怖主义、侵犯人权并支持叙利亚政府对反对派的镇压。

美国财政部主管反恐与金融情报的副部长科恩(David Cohen)在声明中表示：“如今，我们认定MOIS侵犯伊朗公民的基本人权，输出支持叙利亚当局镇压民众的丑恶行径。”

科恩表示，MOIS还向基地组织、伊拉克的基地组织、黎巴嫩真主党和哈马斯提供支持。“在某种程度上暴露出伊朗对恐怖主义的赞助其实是伊朗的国策。”

这也是美国针对伊朗核计划加大施压力度的最新举措。

制裁措施包括禁止MOIS官员前往美国旅行，冻结MOIS在美国拥有的所有财产，阻止美国公民或企业与该机构交易来往。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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