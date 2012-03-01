全球石油产能足以支撑对伊制裁--美能源部长

路透华盛顿3月1日电（记者 Roberta Rampton）---美国能源部长朱棣文（Steven Chu）周四称，全球石油生产商似乎有足够的备用产能来填补伊朗出口因严厉新制裁产生的缺口。

尽管美国能源资料协会（EIA）本周发布的报告显示石油供应紧张，但朱棣文表示，用制裁抑制伊朗石油销售以确保该国不发展核武器十分重要。

他在国会对记者说：“（石油生产商）有备用产能，我们确信不疑且将会看到……我认为他们有足够的备用产能。”

一些分析人士认为，制裁伊朗石油出口事与愿违，由此引发的油价上涨不但让伊朗从中受益，还会伤及全球经济。

朱棣文称：“制裁伊朗非常重要。”

“如果伊朗发展了核武器，这将是很大的不稳定因素，我相信大家都认同这一点。我们正尽力从伊朗的最大利益出发不让该国前往那个方向。”

美国针对处理伊朗石油支付业务的外国银行的制裁措施将於6月实施。3月底，美国总统奥巴马将核查，若伊朗石油买家大幅削减购买量，全球石油供应是否足以填补缺口。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。