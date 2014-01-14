美国称对伊俄协商石油换商品报道表示关切

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿1月13日（记者 Roberta Rampton） -美国白宫周一称，对近期关于伊朗和俄罗斯协商石油换商品交易的报道表示关切。白宫国家安全委员会发言人CaitlinHayden称，此举可能引发美国制裁。
该交易涉及的金额每月规模可达15亿美元，将会大大提振伊朗的石油出口。受美欧经济制裁措施影响，伊朗石油出口减少一半有余，目前日出口量大约为100万桶。
俄罗斯和伊朗接近此协商的消息人士称，若是双方达成协议，俄罗斯购买的伊朗石油将高达每日50万桶，伊朗则通过此交易从俄罗斯获得设备和商品。
“我们对这些报道表示关切，国务卿克里今日直接向（俄罗斯）外长拉夫罗夫表达了关切，”Hayden对路透说。
伊朗周日与六大国达成协议，同意限制铀浓缩活动，允许国际机构在六个月内进行更多监督，以换取西方国家放松制裁。
协议还同意暂停进一步削减伊朗原油出口的措施，但并未允许主要买家提高进口量。
“如果这些报道属实，此举将引发严重关切，因为这与六大国和伊朗达成的协议不符，可能引发美国制裁，”Hayden说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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