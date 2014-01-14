美国称对伊朗和俄罗斯协商石油换商品的报道表示关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月13日 - 美国白宫周一称，对近期关于伊朗和俄罗斯协商石油换商品交易的报道表示关切。白宫国家安全委员会发言人Caitlin Hayden称，此举可能引发美国制裁。

该交易涉及的金额每月规模可达15亿美元，将会大大提振伊朗的石油出口。受美欧经济制裁措施影响，伊朗石油出口减少一半有余，目前日出口量大约为100万桶。

俄罗斯和伊朗接近此协商的消息人士称，若是双方达成协议，俄罗斯购买的伊朗石油将高达每日50万桶，伊朗则通过此交易从俄罗斯获得设备和商品。

“我们对这些报道表示关切，国务卿克里今日直接向（俄罗斯）外长拉夫罗夫表达了关切，”Hayden对路透说。

伊朗周日与六大国达成协议，同意限制铀浓缩活动，允许国际机构在六个月内进行更多监督，以换取西方国家放松制裁。

协议还同意暂停进一步削减伊朗原油出口的措施，但并未允许主要买家提高进口量。

“如果这些报道属实，此举将引发严重关切，因为这与六大国和伊朗达成的协议不符，可能引发美国制裁，”Hayden说。（完）