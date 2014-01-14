美国称对伊朗和俄罗斯协商石油换商品的报道表示关切

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月13日 - 美国白宫周一称，对近期关于伊朗和俄罗斯协商石油换商品交易的报道表示关切。白宫国家安全委员会发言人Caitlin Hayden称，此举可能引发美国制裁。
该交易涉及的金额每月规模可达15亿美元，将会大大提振伊朗的石油出口。受美欧经济制裁措施影响，伊朗石油出口减少一半有余，目前日出口量大约为100万桶。
俄罗斯和伊朗接近此协商的消息人士称，若是双方达成协议，俄罗斯购买的伊朗石油将高达每日50万桶，伊朗则通过此交易从俄罗斯获得设备和商品。
“我们对这些报道表示关切，国务卿克里今日直接向（俄罗斯）外长拉夫罗夫表达了关切，”Hayden对路透说。
伊朗周日与六大国达成协议，同意限制铀浓缩活动，允许国际机构在六个月内进行更多监督，以换取西方国家放松制裁。
协议还同意暂停进一步削减伊朗原油出口的措施，但并未允许主要买家提高进口量。
“如果这些报道属实，此举将引发严重关切，因为这与六大国和伊朗达成的协议不符，可能引发美国制裁，”Hayden说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)