美官员称航母再度驶过霍尔木兹海峡不会引发与伊朗冲突

路透华盛顿1月20日电(记者 Phil Stewart)---美国海军庞大的航母编队数十年来一直在波斯湾进进出出，但当航母编队再度驶过霍尔木兹海峡时，对美国海军所谓的正常军事演习，世界将会特别关注。

伊朗官员本月稍早直白警告一艘美国航母不要再回到波斯湾，并威胁称将封锁霍尔木兹海峡，给国际原油市场蒙上阴影，也引发伊朗与美国或发生冲突的担忧。

但抛开唇枪舌剑不说以及排除任何一方的错误解读，美国官员对路透表示，他们认为美国航母再度驶过狭窄的霍尔木兹海峡时不太可能会引发与伊朗的激烈冲突。美国分析师们普遍持这一观点。

美国官员称，航母再度通过世界最重要的石油运输要道--霍尔木兹海峡之前，美国军方没有为此准备任何特别措施，除了航母编队需要遵循的规章制度外。

“我不认为(美军航母编队下一次通过霍尔木兹海峡)与之前的类似航程有何区别，我们过去20年间一直有航母编队出入这一海峡，”美国一位国防官员称。

另一位美国官员对路透表示，美国预期下一次航母编队驶过霍尔木兹海峡只是一次常规行程而已，“我们希望伊朗方面也这麽认为。”

美国海军“斯坦尼斯号”航母去年12月驶出波斯湾後，不再有美国海军航母停留在波斯湾内。伊朗1月3日警告称，“斯坦尼斯号”航母不要再回来--伊朗和美国部分观察人士认为这是对所有美国航母的威胁。

美国专家表示，尽管目前美伊关系高度紧张，但这并不表示伊朗准备采取行动。

“我不认为伊朗会冒险采取行动。我想他们仍在试图送出一些信号、虚张声势而已，”前美国中央情报局(CIA)中东问题资深专家Bruce Riedel表示。

美国五角大楼以行动安全为由，不愿透露美军航母下一次通过霍尔木兹海峡的时间。但官员们已经表示，这只是个时间问题。

美军“林肯号”航母编队已经抵达阿拉伯海，准备替代已驶往印度洋的“斯坦尼斯号”航母编队。（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

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