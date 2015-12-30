美国称伊朗革命卫队在美国战舰附近海域发射火箭弹

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月29日 - 美国军方的一位发言人周二称，美国“哈里·S·杜鲁门”号航母及其他战舰周六进入海湾时，伊朗革命卫队在预先通知时间很短的情况下在附近发射火箭弹，这是“具有高度挑衅性”的行为。

NBC News报道援引的未具名美军官员称，当时伊朗革命卫队正在进行实弹演练，“杜鲁门”号航母距离火箭弹大约1,500码。

“火箭弹不是朝‘杜鲁门’号及其他舰船发射的，只是很靠近。”报道称。

美军中央司令部发言人Kyle Raines称，伊朗革命卫队的几艘舰船在“接近”这些战舰以及商业航道的附近发射火箭弹，“之前的通知仅提前了23分钟”。

“这些行为具有高度挑衅性、既不安全也不专业，令伊朗有关保护国际贸易重要水路的承诺受到质疑。”该发言人在电邮中称。

该发言人称，事发时“杜鲁门”号航母在来自打击“伊斯兰国”联军的两艘战舰的护卫下，通过霍尔木兹海峡进入海湾进行例行中转。

NBC News报道称，伊朗革命卫队发射火箭弹时，美国驱逐舰Buckley和一艘法国护卫舰在该地区。

“伊朗军方与美国海军之间的大多数互动专业、安全，为例行的活动，但这次事件不同，与确保航行自由和公海安全的努力背道而驰。”Raines称。(完)