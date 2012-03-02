伊朗“不计前嫌”购买美国小麦

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透华盛顿3月1日电(记者 Emily Stephenson)---伊朗罕见地购买了美国小麦，努力充裕粮食储备，因美国和欧洲为遏制伊朗核计划实施了新制裁。
美国农业部周四报告称，伊朗购买了12万吨美国小麦。
尽管该交易不违法，但依然令交易商们大吃一惊，因西方国家和伊朗的紧张关系持续升温。
威灵顿大宗商品公司(WellingtonCommodities Corp)的经纪人Jerod Leman表示：“这令我十分震惊。因伊朗核计划所引发的种种事情，我很意外我们竟然卖给了他们东西。”
西方国家针对伊朗的制裁使後者愈发难以为购买食品进行支付。
大宗商品交易员表示，因经济制裁加强，伊朗曾寻求易货交易，包括利用金条和石油换取食品。
伊朗上月曾购买或试图购买近300万吨小麦，因担心制裁会扰乱该国的进口并造成粮食缺口。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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