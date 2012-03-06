奥巴马与内塔尼亚胡会面 在伊朗问题上分歧依旧

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透华盛顿3月5日电（记者 Jeffrey Heller/Matt Spetalnick）---美国总统奥巴马周一对以色列总理内塔尼亚胡称，对伊朗的制裁产生效果需要时间；但是内塔尼亚胡没有表明会放弃军事行动选择，称以色列必须是“自己命运的主人”。
奥巴马和内塔尼亚胡在白宫举行会谈，希望在伊朗核问题上取得共识。但是他们的公开声明显示，双方在如何阻止伊朗发展核武器的问题上存在分歧。
消息人士称，内塔尼亚胡在闭门会议中向奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但是保留诉诸武力的权力。
奥巴马试图令内塔尼亚胡放心，称美国也将对伊朗动武作为最後的选择，并且“支持以色列”。但他同时敦促以色列保持耐心，观察制裁和外交的效果。
内塔尼亚胡曾明确表示，以色列的时间表比美国更为急迫，并公开表示以色列有权“进行自卫”。
“我们确信伊朗核问题仍有可能通过外交途径得到解决，”奥巴马说道。
内塔尼亚胡则表示：“作为以色列总理，他的首要职责是确保以色列是自己命运的主人。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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