奥巴马与内塔尼亚胡会面 在伊朗问题上分歧依旧

2012年3月5日，美国总统奥巴马和以色列总理内塔尼亚胡在白宫会面。 REUTERS/Jason Reed

路透华盛顿3月5日电（记者 Jeffrey Heller/Matt Spetalnick）---美国总统奥巴马周一对以色列总理内塔尼亚胡称，对伊朗的制裁产生效果需要时间；但是内塔尼亚胡没有表明会放弃军事行动选择，称以色列必须是“自己命运的主人”。

奥巴马和内塔尼亚胡在白宫举行会谈，希望在伊朗核问题上取得共识。但是他们的公开声明显示，双方在如何阻止伊朗发展核武器的问题上存在分歧。

消息人士称，内塔尼亚胡在闭门会议中向奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但是保留诉诸武力的权力。

奥巴马试图令内塔尼亚胡放心，称美国也将对伊朗动武作为最後的选择，并且“支持以色列”。但他同时敦促以色列保持耐心，观察制裁和外交的效果。

内塔尼亚胡曾明确表示，以色列的时间表比美国更为急迫，并公开表示以色列有权“进行自卫”。

“我们确信伊朗核问题仍有可能通过外交途径得到解决，”奥巴马说道。

内塔尼亚胡则表示：“作为以色列总理，他的首要职责是确保以色列是自己命运的主人。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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