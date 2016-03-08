白宫称内塔尼亚胡拒绝了本月稍晚同奥巴马会面邀请

路透华盛顿3月7日（记者 Matt Spetalnick/Roberta Rampton） - 美国白宫周一称，以色列总理内塔尼亚胡拒绝了在本月晚些时候同美国总统奥巴马会面的邀请，同时还取消了对美国的访问。

内塔尼亚胡决定取消对美国的访问，是其与奥巴马关系尚未弥合的最新迹象。内塔尼亚胡与奥巴马在伊核协议上存在严重分歧。

白宫称，以色列政府曾提出安排内塔尼亚胡与奥巴马在3月18日或19日会面，两周前美方邀请内塔尼亚在3月18日与奥巴马会面。

“我们期待举行双边会晤，却通过媒体报导意外地率先获悉，总理（内塔尼亚胡）选择取消他的访问，而不是接受我们的邀请。”白宫发言人普莱斯（Ned Price）在电邮声明中称。“有关我们不能迁就总理日程安排的报导不实。”该发言人说。

内塔尼亚胡办公室没有立即发表有关取消访问美国的声明。（完）