白宫称内塔尼亚胡拒绝了本月稍晚同奥巴马会面邀请

标题新闻：新西兰12月经季调制造业PMI为54.5，与上月创13个月低位持平-新西兰央行/新西兰商会
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月8日（记者 Matt Spetalnick/Roberta Rampton） - 美国白宫周一称，以色列总理内塔尼亚胡拒绝了在本月晚些时候同美国总统奥巴马会面的邀请，同时还取消了对美国的访问。
内塔尼亚胡决定取消对美国的访问，是其与奥巴马关系尚未弥合的最新迹象。内塔尼亚胡与奥巴马在伊核协议上存在严重分歧。
白宫称，以色列政府曾提出安排内塔尼亚胡与奥巴马在3月18日或19日会面，两周前美方邀请内塔尼亚在3月18日与奥巴马会面。
“我们期待举行双边会晤，却通过媒体报导意外地率先获悉，总理（内塔尼亚胡）选择取消他的访问，而不是接受我们的邀请。”白宫发言人普莱斯（Ned Price）在电邮声明中称。“有关我们不能迁就总理日程安排的报导不实。”该发言人说。
内塔尼亚胡办公室没有立即发表有关取消访问美国的声明。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
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* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美
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