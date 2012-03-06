以色列总理称尚未决定是否袭击伊朗

路透华盛顿3月5日电（记者 Jeffrey Heller/Matt Spetalnick）---消息人士称，以色列总理内塔尼亚胡周一向美国总统奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但没有显露放弃军事行动的迹象。

奥巴马呼吁留出更多时间，允许国际社会对伊朗实施制裁。内塔尼亚胡与奥巴马在这一问题上同意保持合作，但在如何阻止伊朗研制核武器方面仍存分歧。

尽管美以领导人试图在白宫会议中巩固合作，以色列或最终采取单边行动最直接的证明是，内塔尼亚胡坚持以色列必须是“自己命运的主人”。

消息人士称，双方举行闭门会议时，内塔尼亚胡向奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但保留诉诸武力的权力。

但尚无直接迹象表明，奥巴马对伊朗的尖锐言辞，和呼吁以色列克制冷静，使内塔尼亚胡决议重新考虑军事行动的可行性。美方担忧以方如袭击伊朗核设施或许过於仓促。

消息人士称，公开支持以色列自卫权利的奥巴马并未向内塔尼亚胡提出重新考虑武力攻击选择的请求。而奥巴马与这位以色列右翼领导人的关系有时较为紧张。

内塔尼亚胡告诉奥巴马：“国际社会对伊朗的压力正逐渐增加，但时间也不多了。”这次会议被认为是美以领导人之间近年来最重要的会议。

内塔尼亚胡稍後对亲以游说组织“美国以色列公共事务委员会”（AIPAC）称：“我们都没法等太久。作为以色列总理，我绝不会让人民活在亡国的阴影下。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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