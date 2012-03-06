版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 6日 星期二 15:55 BJT

以色列总理称尚未决定是否袭击伊朗

消息人士称，以色列总理内塔尼亚胡周一向美国总统奥巴马确认，以色列尚未决定是否袭击伊朗核设施，但没有显露放弃军事行动的迹象。奥巴马呼吁留出更多时间，允许国际社会对伊朗实施制裁。内塔尼亚胡与奥巴马在这一问题上同意保持合作，但在如何阻止伊朗研制核武器方面仍存分歧。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐