以色列面临从火箭弹到核武器的广泛威胁--国防部长

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿10月28日 - 以色列国防部长亚阿龙（Moshe Yaalon）周二在访美期间称，该国面临着从手中握有导弹和火箭弹的伊斯兰武装分子到核攻击在内的多种威胁。

亚阿龙与美国国防部长卡特在华盛顿的国防大学会面时谈及上述威胁。卡特强调了美以安全关系的重要性以及美国对保持与以色列紧密关系的承诺。

他们计划周三去参观位于马里兰州的海军航空站，观摩F-35战机表演。美国已经表示明年将把F-35战机交付以色列，令其成为中东地区唯一拥有这种战机的国家。

亚阿龙列举了以色列曾面临的多种威胁，包括来自萨达姆统治下的伊拉克、阿萨德统治下的叙利亚以及伊朗的威胁。

“威胁已经发生了巨大改变，从常规类型的战争变为或许可以被称为超常规……大规模杀伤性武器，或者次常规，诸如恐怖活动、火箭弹和导弹，”亚阿龙说道。

他还表示，伊核协议可能延缓伊朗对以色列的核威胁。但他指出，伊朗政府并未放弃“拥有军事核能力的愿望”。

亚阿龙还提到了以色列和巴勒斯坦之间的持续冲突。（完）