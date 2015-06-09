申请八所常春藤大学悉数获录取的南加州青年选择就读耶鲁--报导

全球金市：金价上涨，因美元走软且特朗普就职后出现黄金避险买盘
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶6月8日 - 美国媒体周一报导称，申请八所常春藤大学悉数获录取的南加州青年、墨西哥移民之子Fernando Rojas已决定就读耶鲁大学。
据《Orange County Register》称，耶鲁大学是首个录取Rojas的学校，随后另外七所常春藤大学也相继录取了Rojas。
居住于加州Fullerton的17岁青年Rojas对该报称，在参观耶鲁大学期间，那里的新生给他留下了深刻印象。
“耶鲁的孩子们对开始新生活更热情一些，”Rojas对该报说。
该报称，Rojas的父母是1980年代移民到美国的，他们两人只读到八年级。
据该报称，Rojas获得了奖学金和联邦助学金，可支付大部分的上学费用。（完）
路透1月23日 - 金价周一走高，因美元走软，特朗普上周五宣誓就职后美国政策的不确定性引发避险买盘。 0051 GMT，现货金 涨0.5%至每盎司1,215.30美元。 美国期金 涨0.9%至每盎司1,215.10美元。
0059GMT * 美元指数在亚洲盘初跌0.1%，日圆引领，特朗普的贸易保护主义倾 向造成压力 * 主要市场疲弱：E-迷你标普500指数期货跌0.3%，美国原油期货涨0 .1%，日经指数跌1.1%，亚洲(除日本外)股市持平 * 动能研究中性，5、10和20日均线向下，呈偏空格局 * 目标在99.85，这是11月至1月涨势的50%回档位。若收在101.12的1 0日均线上方，则会削弱看空趋势 * 图表：http://reut.rs/2jGDBHC(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。