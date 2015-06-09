申请八所常春藤大学悉数获录取的南加州青年选择就读耶鲁--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶6月8日 - 美国媒体周一报导称，申请八所常春藤大学悉数获录取的南加州青年、墨西哥移民之子Fernando Rojas已决定就读耶鲁大学。

据《Orange County Register》称，耶鲁大学是首个录取Rojas的学校，随后另外七所常春藤大学也相继录取了Rojas。

居住于加州Fullerton的17岁青年Rojas对该报称，在参观耶鲁大学期间，那里的新生给他留下了深刻印象。

“耶鲁的孩子们对开始新生活更热情一些，”Rojas对该报说。

该报称，Rojas的父母是1980年代移民到美国的，他们两人只读到八年级。

据该报称，Rojas获得了奖学金和联邦助学金，可支付大部分的上学费用。（完）