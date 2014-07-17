美财长称网络攻击旨在扰乱美国金融体系

路透华盛顿7月16日 - 美国财长雅各布·卢周三称，近年针对美国的银行和其他机构的大量网络攻击，旨在更广泛地扰乱美国金融体系。

雅各布·卢在CNBC和机构投资者（Institutional Investor）主办的会议上发表了此番言论，他没有特别指出涉嫌制造这些网络攻击的国家或组织，但称如果网络攻击影响到主要金融机构的“核心运作功能”，可能会造成严重的经济损失。

他指出，再加上对企业和公用事业的攻击，在网络的战略点入侵可能导致市场混乱，造成严重损害。

雅各布·卢敦促企业抛开对声誉受损的顾虑，更及时地披露安全漏洞，并更密切地与政府及其他企业合作以防范此类攻击。

他并呼吁国会通过网络安全立法，使得企业可以在保护网络方面“负责地合作”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。