欧元区经济：美国财长敦促欧洲采取更多行动提振经济

标题新闻：沙特阿美执行长称受供需基本面改善及OPEC牵头的减产提振，油市正趋向平衡
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透西雅图/华盛顿11月12日 - 美国周三进一步呼吁欧洲决策者采取更多行动，避免出现“失去的十年”那样的低增长时期，称只靠欧洲央行采取的举措可能不够。
美国财政部长杰克卢少见的直言认为欧洲应当做什么，称法国和意大利应该放慢降低预算赤字的脚步，德国和荷兰放松财政政策是“关键”。
“各国当局和其他欧洲部门需要采取果断行动，来降低欧元区陷入更严重滑坡的风险，”杰克卢在西雅图世界事务理事会(World Affairs Council)称。
他表示，欧元区国家应通过结合财政、货币以及结构性政策来支持增长。本周20国集团(G20)将在澳洲召开峰会。
他的讲话说明，欧元区经济复苏迟滞，仍将像前两次会议一样，成为G20关注焦点。
欧元区濒临衰退，第二季仅增长0.1%，而且离通缩也不远。
相反，美国经济稳步增长。不过杰克卢警告称，全球不能只依赖美国强劲增长来支撑需求。他敦促各国在能力范围内采取财政政策来提振需求。
杰克卢还表示，意大利和法国应当进行结构性改革，不过警告称进行此类改革在日本是否足够仍不清楚。
他称，如果日本官员决定按计划再次加税，他们应采取其他政策，来弥补对经济的拖累。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
注：OPEC为石油输出国组织缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时 间16:17时，1港元=0.88575人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为18.95%，高于上交易日收盘的17.99%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.88 5.11 1.08 建设银行 5.96 6.34 1.06 中国银行 3.59 3.78 1
* 加元和墨西哥披索反弹，因特朗普称不会退出北美自由贸易协定 * 美国税改计划没有惊喜，美元/日圆脱离四周高位 * 聚焦欧洲央行政策决定 * 瑞典克朗兑欧元下跌，此前瑞典央行维持利率不变且扩大公债购买 * 日本央行一如预期按兵不动，对日圆影响不大 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦4月27日 - 美元兑日圆周四仅守住涨幅，此前美国总统特朗普的税改计划未带来惊喜，令美元涨势放缓。 市场还等待即将出炉的欧洲央行(ECB)货币政策决定。 加元和墨西哥披索稍早下挫，因有报导称美国考虑退出北美自由贸易协定(NAFTA)，之后又因特朗普表示不会退出该协定而强劲反弹。 美元兑日圆周三在特朗普税改计划发布前涨至四周高点111.780，但又因税改提议未能打动投资者而失却动能。美元兑日圆 最新涨0.2%至111.20。 美元指数 跌0.2%至98.841，上日一度涨至99.332。 白宫