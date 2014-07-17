美财长称网络攻击旨在扰乱美国金融体系

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月16日 - 美国财长雅各布·卢周三称，近年针对美国的银行和其他机构的大量网络攻击，旨在更广泛地扰乱美国金融体系。
雅各布·卢在CNBC和机构投资者（Institutional Investor）主办的会议上发表了此番言论，他没有特别指出涉嫌制造这些网络攻击的国家或组织，但称如果网络攻击影响到主要金融机构的“核心运作功能”，可能会造成严重的经济损失。
他指出，再加上对企业和公用事业的攻击，在网络的战略点入侵可能导致市场混乱，造成严重损害。
雅各布·卢敦促企业抛开对声誉受损的顾虑，更及时地披露安全漏洞，并更密切地与政府及其他企业合作以防范此类攻击。
他并呼吁国会通过网络安全立法，使得企业可以在保护网络方面“负责地合作”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业