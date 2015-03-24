白宫称安倍4月将访美 磋商安全和贸易议题

路透华盛顿3月23日（记者 David Brunnstrom/Susan Heavey） - 美国总统奥巴马下月将在白宫与日本首相安倍晋三会晤，预计双方会谈将聚焦于携手应对中国日益上升的影响力、以及寻求敲定跨太平洋战略经济伙伴协定（TPP）。

白宫称，安倍访美之行将持续8天，4月28日将到访白宫，同奥巴马就一系列经济与安全议题进行磋商，两人还将共进国宴。

白宫表示，双方会谈将涵盖诸多全球议题，包括TPP进程、日本在联盟中的角色以及气候变化等。

中国在亚洲地区表现得日益自信、而安倍寻求放宽和平宪法限制的背景下，美日领导人预计还将重点探讨安全合作。

在安倍与奥巴马会晤前，预计两国外长和防长将会晤，敲定修订后的防务合作纲领。

安倍访美期间，还将前往波士顿、旧金山及洛杉矶。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。