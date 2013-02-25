安倍称日本在与中国的岛屿争端中会冷静行事

路透华盛顿2月22日 - 日本首相安倍晋三周五称，他与美国总统奥巴马会面时表示，日本在与中国的岛屿争端中会冷静行事。

“我解释说，我们一直在以冷静的方式……处理此事，”安倍在白宫椭圆形办公室通过翻译说道。

“我们会继续这么做，而且我们一直是这么做的，”他说。

安倍指出，美日同盟的存在是确保地区稳定的一大因素，并称他与奥巴马讨论了进一步制裁朝鲜的事宜。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。