安倍称日本在与中国的岛屿争端中会冷静行事

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透华盛顿2月22日 - 日本首相安倍晋三周五称，他与美国总统奥巴马会面时表示，日本在与中国的岛屿争端中会冷静行事。
“我解释说，我们一直在以冷静的方式……处理此事，”安倍在白宫椭圆形办公室通过翻译说道。
“我们会继续这么做，而且我们一直是这么做的，”他说。
安倍指出，美日同盟的存在是确保地区稳定的一大因素，并称他与奥巴马讨论了进一步制裁朝鲜的事宜。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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