美日贸易: 两国首脑会晤就TPP谈判处理敏感议题的方式达成共识

路透华盛顿2月22日 - 美国及日本周五在措辞方面达成共识,以便日本首相安倍晋三在争取日本加入亚太自由贸易协定谈判时,获得政治保护伞.

安倍与美国总统奥巴马会谈后,两国发表一份措辞谨慎的声明,重申如果日本加入谈判,"所有商品都将纳入磋商范围."

但在此同时,这份声明也保留了在谈判结果中日本仍能保护本国稻米产业、美国能对日本汽车继续课税的可能性.这项谈判名为泛太平洋战略经济伙伴关系协议,简称TPP.

"我们深知两国双边贸易都有敏感之处,例如日本的特定农产品及美国的特定制造业产品,两国政府确认,由于最后结果将在谈判过程中决定,因此并不需要提前承诺在加入TPP谈判时将单边取消所有关税,"声明称.

智库彼得森国际经济研究所高级研究员Jeffrey Schott形容,在确认日本是否加入TPP谈判的过程上,这份联合声明"向前迈进一大步."TPP谈判的参与国希望今年完成谈判.

但美国民主党众议员莱文(Sander Levin)认为这份声明令人忧心,并警告,除非协定内容确实开放日本农产品及汽车市场,否则国会将不会通过与日本的任何协定.

美日联合声明指出,两国政府将继续讨论日本加入TPP谈判的可能性.

允许日本加入TPP谈判的最后决定,必须由目前所有谈判参与国作出.