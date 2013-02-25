美日贸易: 两国首脑会晤就TPP谈判处理敏感议题的方式达成共识

全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结六连降走势上涨
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透华盛顿2月22日 - 美国及日本周五在措辞方面达成共识,以便日本首相安倍晋三在争取日本加入亚太自由贸易协定谈判时,获得政治保护伞.
安倍与美国总统奥巴马会谈后,两国发表一份措辞谨慎的声明,重申如果日本加入谈判,"所有商品都将纳入磋商范围."
但在此同时,这份声明也保留了在谈判结果中日本仍能保护本国稻米产业、美国能对日本汽车继续课税的可能性.这项谈判名为泛太平洋战略经济伙伴关系协议,简称TPP.
"我们深知两国双边贸易都有敏感之处,例如日本的特定农产品及美国的特定制造业产品,两国政府确认,由于最后结果将在谈判过程中决定,因此并不需要提前承诺在加入TPP谈判时将单边取消所有关税,"声明称.
智库彼得森国际经济研究所高级研究员Jeffrey Schott形容,在确认日本是否加入TPP谈判的过程上,这份联合声明"向前迈进一大步."TPP谈判的参与国希望今年完成谈判.
但美国民主党众议员莱文(Sander Levin)认为这份声明令人忧心,并警告,除非协定内容确实开放日本农产品及汽车市场,否则国会将不会通过与日本的任何协定.
美日联合声明指出,两国政府将继续讨论日本加入TPP谈判的可能性.
允许日本加入TPP谈判的最后决定,必须由目前所有谈判参与国作出.
此外,白宫必须在与日本展开谈判之前,提前90天告知国会.(完) (编译 蔡美珍; 审校 程琳)
路透4月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五终结六连跌走势上升，因虽然海岬型船需求下降，但巴拿马型船和较小型船舶运费升高。
路透4月7日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 294.0 175 290.2 32 * 5月 270.5 117 268.8 37 * 6月 259.5 96 257.4 271 * 7月 251.8 277 249.8 474 * 8月 242.4 1,054 242.3 268 * 9月 237.9 6,187 238 746 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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