版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 10:34 BJT

更新版 1-全球金融：亚投行需要有健全规则以防止资金滥用--奥巴马

他表示，他要“否认”有关美国试图说服盟国不要加入亚投行的报导。

“这种报导不正确...”奥巴马说，并称如果亚投行能很好地运行，他将“完全支持”。

日本首相安倍晋三也表示，亚投行需要“合理治理”，但也强调他与中国“看法一致”，认为有必要向亚洲的基础设施建设提供融资。

“我们尚未做出加入亚投行的决定，”安倍晋三说。

奥巴马表示，提供更多融资以改善亚洲基础设施的做法，将有利于贸易和全球经济。

“中国很有钱，”奥巴马说，“如果中国希望将资本投入亚洲地区发展项目，这是件好事。”(完)

(编译 王颖/杜明霞；审校 王兴亚/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐