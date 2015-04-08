美国防长访日 展示两国紧密防务合作

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月8日 （记者 David Brunnstrom/Kiyoshi Takenaka） - 美国国防部部长阿什顿·卡特周三开始与日本防卫大臣中古元举行会谈，旨在展示美日安全联盟比以往更加紧密。
卡特访日适值美日防卫合作指针即将作出1997年以来的首次修订。修订版将扩大美日之间的军事合作范围，与日本首相安倍晋三推动解禁集体自卫权的步调一致。
美国第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）上月称，日本首相安倍晋三推动解禁集体自卫权，将为美日在亚洲进行更密切的军事合作铺路。
美日之间的军事训练和联合行动范围可能贯穿南中国海，扩展至印度洋。
在日本《读卖新闻》周三刊出的书面采访中，卡特对中国在南中国海争议区域的填海活动表示关切。
“我们对中国填海活动的范围和速度表示担忧。中国的填海活动与其曾对东盟国家作出的承诺相违，”《读卖新闻》援引卡特的话称。
“我们尤其对这些填海陆地的军事化前景感到担忧。这些行为严重加剧了紧张局势，减少了外交解决的希望，”他说道。“我们敦促中国限制自己的行为、保持克制，以改善地区各国间的互信。”
美日防长及外长将于4月末美日首脑峰会前发布新的防卫合作指针。美国总统奥巴马与日本首相安倍晋三将于4月28日在华盛顿举行首脑峰会。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王琛
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
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