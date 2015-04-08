美防长警告亚洲地区领土争端勿走向军事化

路透东京4月8日（记者 David Brunnstrom/Kiyoshi Takenaka） - 美国国防部长卡特（Ash Carter）周三展开上任以来的首次亚洲之旅，他严厉警告该地区领土争端不要走向军事化。卡特正在对日本进行访问。

与此同时，美国对中国在南沙群岛填海造地日渐表示关切。

美国和菲律宾本月将在南沙群岛附近举行年度联合军演，为两国自2000年恢复联合军演以来举行的最大规模的此类军演。

被问及美菲联合军演是否针对中国相关举动时，卡特称，美国和菲律宾在该地区有共同的利益，包括两国都想确保不会出现武力改变地区现状以及不让领土争端走向军事化等。

“我们强烈反对将这些争端军事化，”卡特同日本防卫大臣中谷元举行会谈后在新闻发布会上称。

卡特还对两国修订美日防务合作指针表示欢迎。美日自1997年以来首次修订两国防务合作指针，修订后的版本将扩大两国防务合作的范围。

“这将让日本以及我们的联盟在为该地区以及本地区之外的其他地方提供安全方面获得更大空间，”卡特在会谈开始时说道。

中谷元在与卡特召开的联合新闻发布会上称，新的美日防务合作指针不针对包括南海在内的任何特定地区。

卡特接受日本《读卖新闻》书面采访时对中国在南海填海造地表示关切。采访内容是在周三发布的。

“我们对这些前哨地区的军事化前景表示尤其关切。这些活动严重加剧紧张局势，降低了通过外交途径解决问题的可能性，”该报援引卡特的说称。

“我们敦促中方限制其活动，保持克制，以增强地区信任。”

美日防务合作指针修订版预计将在日本首相安倍晋三与美国总统奥巴马举行峰会前的4月末发布。安倍和奥巴马将于4月28日在华盛顿举行峰会。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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