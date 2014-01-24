美国军方对中日关系紧张表示担忧

美军太平洋司令部司令洛克利尔上将2013年4月9日在国会出席听证的资料图片。 REUTERS/Gary Cameron

路透华盛顿1月23日（记者 Phil Stewart/David Alexander） -美军太平洋司令部司令洛克利尔上将(SamuelLocklear)周四对中日关系紧张发表了担忧，周三日本首相安倍晋三将日中关系比作一战前夕英德对抗。

洛克利尔表示，美国的角色是持续鼓励克制和职业化，“希望通过外交对话解决问题”。

“我很担忧，”洛克利尔在五角大楼简报会上被问及如何评估中日关系紧张和冲突风险的时候说道。

“当两个经济、军事大国出现分歧又不进行协商的时候，看不到明确的外交解决途经……风险可能上升。”

美国军方迅速平息东海危机的能力是个未知数；洛克利尔表示，与中国人民解放军高层没有热线联络。

“我无法在危机期间拿起电话直接跟中国人民解放军高级将领沟通。我们需要解决这个问题。”洛克利尔说道。

洛克利尔指出，美国国防部长哈格尔和参谋长联席会议主席邓普西能够在危机期间与中方取得联系，“我们希望能够有用”。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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