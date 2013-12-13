拜登与安倍电话磋商东海纠纷

美国向叙利亚政府军目标发射50枚巡航导弹--美官员
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。
路透华盛顿12月12日 -美国副总统拜登和日本首相安倍晋三周四就与中国在东海的紧张关系进行了电话磋商，同时强调了美日韩安全合作的重要性。
中国在11月末宣布划设东海防空识别区，引发了该地区的局势紧张。
该问题是拜登本月初访问中日韩三国的主要议题。
拜登与安倍通电话时重申，美国不认可所谓的东海防空识别区，中国宣布划设东海防空识别区绝对不会影响美国在东海的军事行动。
拜登还表示，美国支持通过新的危机沟通双边机制等措施来缓和地区紧张局势。
“副总统还强调了美国、日本和韩国三边安全合作的重要性，并指出我们继续支持日本和韩国间改善关系，”拜登办公室发表声明称。
拜登办公室称，拜登和安倍还就跨太平洋伙伴关系（TPP）贸易谈判进行了磋商，并对解决农业及汽车行业等领域敏感问题的必要性达成共识。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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