美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用

路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。

萩生田光一对记者称，彭斯与安倍在工作午餐上确认，在应对朝鲜问题上中国的角色很重要，他们需要说服中国发挥更大的作用。(完)