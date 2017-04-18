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时事要闻 | 2017年 4月 18日 星期二 15:28 BJT

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用

路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。

萩生田光一对记者称，彭斯与安倍在工作午餐上确认，在应对朝鲜问题上中国的角色很重要，他们需要说服中国发挥更大的作用。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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