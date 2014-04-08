美国将向日本增派导弹防御舰

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月6日 - 美国周日表示将向日本增派导弹防御舰，安抚日本的安全疑虑。
日本近几周保持高度警惕，因朝鲜多次发射导弹，其中一次发射的两枚中程导弹射程可覆盖日本。
日本并对中国军力增强以及在东海领土争端上的处理方式表达不安。
美国国防部长哈格尔宣布，不晚于2017年，将向日本增派两艘配置导弹防御系统的驱逐舰。他称这是为了应对朝鲜的挑衅行为，朝鲜已威胁称可能进行新型核试验。
此前美国还采取了其他步骤增强在日本的军事部署，包括去年10月决定在日本部署第二部X-band早期预警雷达，该雷达预计将于今年投入使用。
哈格尔在日本防卫省对记者说：“这些步骤将大大增强我们保护日本和美国本土免遭朝鲜弹道导弹威胁的能力。”
这些部署也呼应了美国增强在亚太军事力量的整体战略，美国总统奥巴马在本月访问日本、韩国、马来西亚和菲律宾期间，将强调美国重心重返亚太的战略。
他说：“大国负有重大责任，而中国是个大国。”他表示想与中国探讨军事力量的运用，并主张加强透明度。
他表示：“各国不能凭借武力、胁迫或恐吓，到处重新定义边界、侵犯领土完整和国家主权，不管是在太平洋小岛还是欧洲大国都是如此。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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