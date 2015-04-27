美日将发布修订版《日美防务合作指针》

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Arshad Mohammed

路透纽约4月27日 - 新版《日美防务合作指针》预计周一出炉，日本据此可扩大在全世界的军事角色与任务，而这或将引发中国的不安。

《日美防务合作指针》是日本首相安倍晋三本周访美的核心，他希望借此对外表明，在中国军队走向现代化且在亚洲展示力量之际，日本已准备好为自己的安全承担更多责任。

日本政客和专家称，安倍晋三在计划周二与美国总统奥巴马会晤时可能将要求美国再次保证，如果情势需要，美国将在日本与中国发生冲突时援助日本。

这是《日美防务合作指针》1997年来的首次修订，将反映日本安全政策数十年来的最大变化。

现有的《日美防务合作指针》聚焦于日本的防御以及在“日本周边地区的局势”中--这被广泛解读为朝鲜半岛可能发生的冲突--日本负责向美国军队提供“后方支持”。

普林斯顿--哈佛中国与世界研究项目的研究员Adam Liff最近发表文章称，新版《日美防务合作指针》可能将扩大日美防务合作的地理范围，并涵盖网络安全和反恐等领域。

美国国务卿克里和国防部长卡特与日本外务大臣岸田文雄和防卫大臣中谷元周一将于纽约开始为期一周的外交会晤，预计新版《日美防务合作指针》将在此期间公布。

美国向日本作出过军事援助承诺，但美国正在控制防务开支且与中国经济关系密切，这让日本依然担心，在譬如日本与中国就东海有争议的岛屿发生冲突时，美国可能不会支援日本。（完）