美国和日本发布新版《美日防卫合作指针》

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Arshad Mohammed
路透纽约4月27日 - 美国和日本周一发布新版《美日防卫合作指针》，这表明日本愿发挥更强大的国际作用。
美国方面对日本领导人称，华府对日本安全的承诺依然“坚实如铁”，范围覆盖日本辖下所有领土。
新版《美日防卫合作指针》是日本首相安倍向外界释出的日本愿为本国安全承担更多责任的广泛信号之一。
新版《美日防卫合作指针》允许日本进行全球军事合作，范围包括防御弹道导弹、网络和空间袭击以及海上安全。
美国国务卿克里在与日本外务大臣及防卫大臣召开的联合新闻发布会上称，这是两国自1997年“历史性过渡”以来首次修订《美日防卫合作指针》。
克里强调，美国政府将会坚持其保护日本的义务，“我方对日本安全的条约承诺依然坚实如铁，而且覆盖日本管辖下的所有领土”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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