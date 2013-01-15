美国高官代表团出访韩日 敦促两国搁置争议

路透华盛顿1月15日(记者 Paul Eckert) - 美国派遣负责亚洲事务的外交和安全部门高官出访韩国和日本，以缓和这两个美国盟国之间的紧张关系。日韩之间的龃龉已经影响到对付制造麻烦的朝鲜，以及正在崛起的中国的努力。

白宫、五角大楼及国务院重要人物组成的这一重量级代表团周一启程，出访日本与韩国。日本不久前刚选出民族主义倾向的新内阁，而韩国新总统也将于2月就职。

代表团成员包括美国助理国务卿坎贝尔(Kurt Campbell)、助理国防部长利伯特(Mark Lippert)和国家安全委员会负责亚洲问题的高级主任罗素(Daniel Russel)，他们将在首尔和东京分别会晤韩日官员。

美国政府希望日本与韩国搁置历史恩怨与领土争端，同时希望给东京方面继续送去定心丸，因日本几乎每天都会与中国围绕争议岛屿发生摩擦。

去年再度爆发的主权纠葛导致日本政府与韩国及中国的关系降温到低点，也影响到美国总统奥巴马的东亚策略--重新平衡该地区的安全力量，该策略部分目的在于应对崛起中的中国。

“我们希望看到日本新内阁、韩国新政府以及东北亚所有国家共同携手解决现有问题，无论是领土纠纷、历史恩怨，都通过对话方式加以解决，”美国国务院发言人纽兰(Victoria Nuland)上周表示。

在朝鲜试射过远程火箭，并可能进行第三次核试验的时刻，日本和韩国之间仍争议不断，令美国颇为沮丧。（完）

编译：王燕焜 发稿：张家伟

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