美国因财政僵局取消美日联合军演

路透东京10月8日 - 日本防卫省周二称，美国因财政僵局取消了美日军事演习。这凸显美国国会僵局影响广泛。

几天前，美国和日本16年来首次就防卫联盟现代化达成一致，以应对朝鲜核计划、全球恐怖主义、网络入侵以及21世纪的其他威胁。

军演属于美日军事联盟不可或缺的部分，但演习有时会惹怒中国。

美国军方和日本陆上自卫队计划于10月15日-28日期间在日本东北地区举行军演，双方参演兵力分别为400人和600人。

日本防卫省称，美方以本国国会未能达成在新财年为联邦政府提供资金的协议为由，要求取消军演。美国新财年始于10月1日。

“这是唯一受到影响的情况，但如果其他活动陆续被取消，影响会很大，”日本防卫省发言人称。

日本陆上自卫队与美国海军陆战队周二开始在日本滋贺县举行联合军演，此次军演受台风影响延后一天举行。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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