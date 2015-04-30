安倍美国演讲对日本二战历史表示“忏悔” 避开道歉强调未来

路透华盛顿4月29日 （记者 Matt Spetalnick/Chizu Nomiyama） - 日本首相安倍晋三周三在美国国会发表演讲时，对日本在二战中的行为表达了“深切忏悔”。

在美国国会这个备受瞩目的平台上，安倍发出了忏悔讯息，强调日本不应无视亚洲民众因日本的战争行为而遭受的痛苦，但他并未表达自己的道歉之意，而表示支持其前任首相的相关声明。

安倍对日本战争历史的言论招致了一些希望其做得更多的美国国会议员的批评，也不太可能令韩国与中国满意。中韩指责安倍试图美化战争历史。

但安倍在这次具备里程碑意义的演讲中更注重美日军事联盟的未来，并敦促怀有疑虑的美国国会议员支持跨太平洋贸易协定。

“我们现在高举一面新的旗帜，即‘基于国际合作准则，对和平作出积极贡献’，”安倍说道。美国和日本周一发布修订版《美日防卫合作指针》。

安倍在美国受到了热烈欢迎，是首位在美国国会参众两院联席会议上发表演讲的日本首相。

尽管并未提及中国，但在谈到“亚洲海域形势时”安倍表示各国不可“使用武力或者强迫来促成自己的领土主张”。

安倍在演讲中未谈到慰安妇问题，但他含糊其辞地表示“战争中女性受伤最重”。

安倍在美国国会的演讲具有象征意义，标志着美日两国现已成为最亲密的合作伙伴。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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