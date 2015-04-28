安倍对美国进行里程碑式访问，以展示两国密切关系

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月28日 - 美国总统奥巴马周二将在白宫与日本首相安倍晋三举行会谈，以展示两国新近加强的防务关系，并推进跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判。
安倍此次访美受到隆重接待，他本人努力将此行重点放在未来上，但预计会遇到批评人士提出的有关他如何对待战时历史的问题。
安倍此次访美的官方议程意在强调两国的关系已发生了很大变化，但两国间分歧仍在。
奥巴马与安倍会面时，两人将对新版《美日防务合作指针》签字盖章，这表明日本准备在安全事务上承担更多责任。
虽然白宫已淡化美日贸易谈判将在安倍访问期间取得突破的希望，但奥巴马的助手称，两人将评估谈判取得的“实质性进展”，为达成TPP协定指明道路。
安倍周三将在美国国会发表演讲，为首位在美国国会参众两院联席会议发表演说的日本首相。
安倍在美国国会演讲中有关日本战时历史的说法将备受关注。今年正值二战结束70周年，日本亚洲邻国对这一问题仍很敏感。
安倍周一在波士顿被问及“慰安妇”问题时称，他对那些“人口贩卖”的受害者感到心痛，支持前任日本领导人对战争历史的道歉。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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