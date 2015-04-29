奥巴马指责中国在与邻国的领土争端中展示武力

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月28日（记者 Matt Spetalnick/Nathan Layne） - 美国总统奥巴马周二指责中国通过向亚洲邻国“展示武力”推进领土主权声索，同时向日本首相安倍晋三重申了美国对日本的安全承诺。
奥巴马在白宫玫瑰园召开的联合新闻发布会上称，不应将强有力的美日同盟视为对中国的挑衅，但他又寻求打消日方对中日可能发生冲突时美方是否支持日本的疑虑。
“我想重申，我们对日本安全的条约承诺是绝对的，”奥巴马说道，当时安倍就站在他身旁。
经济方面，奥巴马与安倍就美日努力推动尽快、成功地完成跨太平洋战略经济伙伴关系协定（TPP）谈判达成共识。
“与我一样，安倍首相也致力于推动此事，”奥巴马对记者说。
奥巴马欢迎安倍造访白宫，称美日伙伴关系“坚不可摧”。
日本与中国在钓鱼岛（日本称尖阁列岛）主权问题上存在争议。此外，中国在南沙岛礁的填海造地活动，可能引发地区局势紧张。
奥巴马在发布会上一方面表示欢迎中国“和平崛起”，一方面又称：“我不想低估……中国处理海上问题的方式及其相关主张，这已经在一定程度上引起了真正的紧张。”
奥巴马称，中国“觉得与其通过正常的国际争端解决机制解决这些问题，还不如展示武力”，“这是解决问题的错误方式”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
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