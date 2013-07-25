奥巴马将提名卡罗琳·肯尼迪为美国驻日大使

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿7月24日 - 美国总统奥巴马周三称，将提名前总统约翰·肯尼迪的女儿卡罗琳·肯尼迪为驻日大使。
卡罗琳现年55岁，是一名律师，目前任肯尼迪图书馆基金会总裁及哈佛大学肯尼迪政治学院一个顾问委员会主席。她在民主党政治圈很活跃，是2008年奥巴马开始竞选总统时的早期及引人瞩目的支持者。
她的提名需要获得参议院确认。
卡罗琳及其叔叔爱德华·肯尼迪的支持让奥巴马获得美国民主党政治圈最重要家族之一的认可，对奥巴马的竞选有巨大帮助。
肯尼迪家族的神秘光环在日本将有用武之地。
日本是美国非常亲密和重要的盟友。过去的美国驻日大使都是知名的政治人物，包括前副总统蒙代尔(Walter Mondale)。
Laurence Leamer认为，卡罗琳的声望将发出强力信号，显示美国对美日关系价值的重视。Leamer写过三本有关肯尼迪家族的书。如果得到参议院确认，卡罗琳将获得媒体狂热的关注。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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