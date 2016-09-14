美日韩外长将举行会晤 讨论回应朝鲜核试验

路透首尔/北京9月14日 - 韩国外交部周三表示，美国国务卿克里将于周日在纽约与日本和韩国外长会晤，讨论如何回应朝鲜最近的核试验。

美日韩三国正在推动联合国安理会对朝鲜实施新的严厉制裁，因朝鲜上周五进行了第五次、也是规模最大的一次核试验。

此次核试验无视联合国制裁；联合国3月决定对朝鲜施加更严厉的制裁措施。

中国支持3月的制裁决议，但这次反对实施新的严厉制裁；之前美、韩决定在韩国境内部署萨德反导系统，而这是中国坚决反对的。

韩国称，外交部长官尹炳世与美国国务卿克里及日本外务大臣岸田文雄将在联合国大会期间举行会晤，讨论对朝鲜进一步施加压力。

中国官方媒体人民日报周三发表的文章称，美国是问题制造者，美国没有资格把扭转半岛局势的责任推给中国，因为半岛问题的由来和症结在美国身上。

一名发言人称，日本首相安倍晋三下周将出访古巴，在回应朝鲜核问题方面寻求古巴的支持。(完)