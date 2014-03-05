美国呼吁日韩保持克制缓和紧张关系

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透华盛顿3月4日（记者 David Brunnstrom） -美国周二呼吁日本和韩国迅速采取措施，缓和两国间的紧张关系，并称日韩不能让历史问题妨碍确保地区安全的努力。
“（日韩）在处理棘手的历史问题时，当务之急是展示谨慎和克制。重要的是用促使（关系）愈合的方式处理这些问题，”美国国务院负责东亚事务的助理国务卿罗素（Daniel Russel）在为参议院听证会准备的证词中指出。
罗素称，鉴于朝鲜和其他“地区不确定性”构成的威胁，美日韩之间的战略合作对确保东北亚地区未来的安全至关重要。
“让历史包袱阻碍我们构建安全未来，没人能承担这样的后果，”罗素说。
日本民族主义政客周一敦促政府修改1993年面向亚洲慰安妇的道歉，称日军强征数万慰安妇的说法“完全是个谎言”。
如果日本修改时任内阁官房长官的河野洋平所作的道歉，可能引发中国和韩国的强烈不满，大多数慰安妇来自这两个国家。
罗素在参议院听证会上表示，尽快缓和日韩紧张关系，是美国的一项外交优先任务。
“日本和韩国均需作出各自的努力，协助营造更加有利和积极的氛围，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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