美国呼吁日韩保持克制缓和紧张关系

路透华盛顿3月4日（记者 David Brunnstrom） -美国周二呼吁日本和韩国迅速采取措施，缓和两国间的紧张关系，并称日韩不能让历史问题妨碍确保地区安全的努力。

“（日韩）在处理棘手的历史问题时，当务之急是展示谨慎和克制。重要的是用促使（关系）愈合的方式处理这些问题，”美国国务院负责东亚事务的助理国务卿罗素（Daniel Russel）在为参议院听证会准备的证词中指出。

罗素称，鉴于朝鲜和其他“地区不确定性”构成的威胁，美日韩之间的战略合作对确保东北亚地区未来的安全至关重要。

“让历史包袱阻碍我们构建安全未来，没人能承担这样的后果，”罗素说。

日本民族主义政客周一敦促政府修改1993年面向亚洲慰安妇的道歉，称日军强征数万慰安妇的说法“完全是个谎言”。

如果日本修改时任内阁官房长官的河野洋平所作的道歉，可能引发中国和韩国的强烈不满，大多数慰安妇来自这两个国家。

罗素在参议院听证会上表示，尽快缓和日韩紧张关系，是美国的一项外交优先任务。

“日本和韩国均需作出各自的努力，协助营造更加有利和积极的氛围，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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