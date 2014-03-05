美国呼吁日韩保持克制缓和紧张关系

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月4日 - 美国周二呼吁日本和韩国迅速采取措施，缓和两国间的紧张关系，并称日韩不能让历史问题妨碍确保地区安全的努力。
“（日韩）在处理棘手的历史问题时，当务之急是展示谨慎和克制。重要的是用促使（关系）愈合的方式处理这些问题，”美国国务院负责东亚事务的助理国务卿罗素（Daniel Russel）在为参议院听证会准备的证词中指出。
罗素称，鉴于朝鲜和其他“地区不确定性”构成的威胁，美日韩之间的战略合作对确保东北亚地区未来的安全至关重要。
“让历史包袱阻碍我们构建安全未来，没人能承担这样的后果，”罗素说。
日本民族主义政客周一敦促政府修改1993年面向亚洲慰安妇的道歉，称日军强征数万慰安妇的说法“完全是个谎言”。
如果日本修改时任内阁官房长官的河野洋平所作的道歉，可能引发中国和韩国的强烈不满，大多数慰安妇来自这两个国家。
罗素在参议院听证会上表示，尽快缓和日韩紧张关系，是美国的一项外交优先任务。
“日本和韩国均需作出各自的努力，协助营造更加有利和积极的氛围，”他说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选