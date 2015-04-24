安倍访美时将表明日本愿在安全事务上承担更多责任

路透东京4月24日（记者 Linda Sieg） - 日本首相安倍晋三下周将访问美国，届时他将向美国明确表示日本愿在世界安全事务中承担更多责任。

与政界人士及专家的交流显示，在这样的信息背后，安倍希望得到美方的承诺，即在未来任何中日之间的冲突中，美方在必要时能够挺身而出。

“美国当然曾致力于而且也在亚洲有利益，但我们希望美国更多地将视线转到亚洲，加强其对中国的影响力，”日本自民党负责修订和平宪法小组的负责人Hajime Funada在采访中告诉路透。

“我们有一种危机感，即（中国国家主席）习近平……正在加强中国的霸权动机。”

数十年来，美国国内一直有人批评日本搭着美国军费支出的便车，将本该用于防务的资金用来发展本国经济。

安倍在访美期间将强调，对于美日而言时代已经发生了变化。“（安倍将要传递的）部分信息是：日本将在安全事务中发挥更大的作用，”一位参与筹备安倍访美事宜的官员称。

外界对于安倍对待日本战争历史态度的关注，将会淹没其有关安全责任的信息。但是，安倍在4月29日在美国国会参众两院发表演讲时，似乎愿意铤而走险。

安倍将在4月28日与美国总统奥巴马举行会晤。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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