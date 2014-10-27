美军高官称若朝鲜半岛爆发战争 日本或会在韩水域部署扫雷艇

路透东京10月24日（记者 Tim Kelly） - 美国海军第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）周五称，日本首相安倍晋三允许日本自卫队出兵海外，这可能会为该国在朝鲜半岛爆发战争时在韩国水域部署扫雷艇开辟道路。

安倍内阁7月修改宪法解释，允许自卫队向受到攻击的友邦提供援助。

在韩国水域部署扫雷艇，可令日本自卫队扩大在美日防卫合作中扮演的角色，同时也会让美国在该地区获得增援。

“看看朝鲜半岛的情况，还有水雷战面临的挑战，特别是在冲突初期阶段，你就会觉得日本能成为很重要的力量，”托马斯中将对记者说。

“我会让盟友日本在朝鲜（半岛）行动中出手相助吗？（韩国）舰队会接受吗？我觉得这两个问题的答案是‘会的’，”他说道。

但日本防卫省的一位发言人称，扫雷决定将取决于当时的情况。

“至于日本是否会进行扫雷，将取决于当时的情况，我们现在无法回答该问题，”该发言人称。

韩国国防部一位官员在首尔称，未经韩国允许，日本海军舰艇不得进入韩国水域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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