美军高官称若朝鲜半岛爆发战争，日本或会在韩水域部署扫雷艇

标题新闻：泰国3月出口同比激增9.2%远超预期，得益于橡胶和电脑需求强劲
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(本文由路透中文网编译提供)
路透东京10月24日 - 美国海军第七舰队司令罗伯特·托马斯（Robert Thomas）周五称，日本首相安倍晋三允许日本自卫队出兵海外，这可能会为该国在朝鲜半岛爆发战争时在韩国水域部署扫雷艇开辟道路。
安倍内阁7月修改宪法解释，允许自卫队向受到攻击的友邦提供援助。
在韩国水域部署扫雷艇，可令日本自卫队扩大在美日防卫合作中扮演的角色，同时也会让美国在该地区获得增援。
“看看朝鲜半岛的情况，还有水雷战面临的挑战，特别是在冲突初期阶段，你就会觉得日本能成为很重要的力量，”托马斯中将对记者说。
“我会让盟友日本在朝鲜（半岛）行动中出手相助吗？（韩国）舰队会接受吗？我觉得这两个问题的答案是‘会的’，”他说道。
但日本防卫省的一位发言人称，扫雷决定将取决于当时的情况。
“至于日本是否会进行扫雷，将取决于当时的情况，我们现在无法回答该问题，”该发言人称。
韩国国防部一位官员在首尔称，未经韩国允许，日本海军舰艇不得进入韩国水域。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(
* 欧元兑美元在亚洲早盘高见1.0940 * 法国中间派总统候选人马克龙赢得首轮投票 * 美元指数下滑但削减跌幅，避险货币日圆下跌 * 投资者谨慎关注朝鲜紧张局势 路透东京4月24日 - 欧元兑美元周一在触及五个月高点之后回吐涨幅，之前法国中间派总统候选人马克龙在第一轮投票中获胜，降低了第二轮投票带来反建制冲击的风险。 亚洲市场中午时分，欧元兑美元 涨1.1%至1.0844美元，盘初一度摸至1.0940，为11月10日以来最高水准。 中间派候选人马克龙周日朝着法国总统的宝座大大跨出一步，拿下首轮投票，将在5月7日决胜轮中与极右翼候选人勒庞对决。 马克龙的胜利令他成为下个月第二轮投票的领跑者，也标志着主导法国政治60年的中间偏右和中间偏左两大阵营遭到了重大失利。 欧元兑日圆 跳涨2.1%至119.34，此前触及一个月高位120.935。 市场参与方表示，第一轮投票后的压力缓解带动空头回补，提振欧元，并触发止损单，不