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时事要闻 | 2012年 9月 17日 星期一 14:20 BJT

美日同意在日本部署第二座导弹防御雷达

路透东京9月17日电---美国国防部长帕内塔（Leon Panetta）周一称，美国同日本已达成协议，同意在日本境内部署第二座导弹防御雷达，防范来自朝鲜的弹道导弹威胁。

“（它）将增强保护日本、我们（美国）前沿部署力量乃至美国本土防御朝鲜导弹威胁的能力，”帕内塔在新闻发布会上说道。

帕内塔是在与日本防卫大臣森本敏（Satoshi Morimoto）于东京举行会谈後发表此番言论的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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