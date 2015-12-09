美日进行第二次SM-3 Block IIA导弹试验--消息人士

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿12月8日（记者 Andrea Shalal） - 两位熟悉情况的消息人士称，美国和日本周二对雷神公司（Raytheon Co）的SM-3 Block IIA导弹进行试验并取得成功。该导弹由美日联合研发。
其中一位消息人士称，试验期间，导弹在空中首次打开新的传感位标器，利用新的高度控制火箭将目标对准一颗星。试验是在马利布附近的南加州海岸进行的。由于无权公开谈此事，该消息人士要求匿名。
该消息人士称，这次试验没有拦截计划，也没有发射靶标导弹，但会在接下来几年进行数次拦截试验。
根据美国导弹防御局，美国在SM-3 IIA武器项目上的投资略超过20亿美元，日本的投资约为10亿美元。
雷神公司及美国导弹防御局没有立即发表任何评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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