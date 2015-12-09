美日进行第二次SM-3 Block IIA导弹试验--消息人士

标题新闻：喜力(Heineken/海尼根)确认正在协商收购麒麟控股巴西事业，尚不确定能否达成协议
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(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月8日 - 两位熟悉情况的消息人士称，美国和日本周二对雷神公司（Raytheon Co）的SM-3 Block IIA导弹进行试验并取得成功。该导弹由美日联合研发。
其中一位消息人士称，试验期间，导弹在空中首次打开新的传感位标器，利用新的高度控制火箭将目标对准一颗星。试验是在马利布附近的南加州海岸进行的。由于无权公开谈此事，该消息人士要求匿名。
该消息人士称，这次试验没有拦截计划，也没有发射靶标导弹，但会在接下来几年进行数次拦截试验。
根据美国导弹防御局，美国在SM-3 IIA武器项目上的投资略超过20亿美元，日本的投资约为10亿美元。
雷神公司及美国导弹防御局没有立即发表任何评论。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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* 标售标的：91天期国库券 * 标售时间：周一(23日) * 标售金额：暂定金额300亿台币 * 预测区间：0.345-0.380% * 受访机构：六家 路透台北1月20日 - 台湾财政部将于下周一(23日)委托央行标售「财106-3期」国库券，天期为91天。路 透调查显示，随着农历年关进入倒数，各大行库为支应春节换新钞所需，目前市场资金虽仍充裕但已不像先前 宽松；预估下周一标售的91天期国库券决标贴现率在0.345-0.380%。 为因应国库调度需求，财政部加发1期国库券，并委托中央银行标售，金额暂定300亿元，期限为91天期， 将于24日发行，到期日为4月25日。 路透调查六家金融机构，包括五家本地商银及一家外商银行，各家预估决标贴现利率的大区间在0.31-0.3 8%。 以下为各银行的看法重点分析： --八大银行春节换新钞20日开步走，市场资金不像前几天宽松，短率均往上走，本期利率可望拉升。 --农历春节前各银行都要留现金，加上市场资金不是很松，预估这次利率
“我们认为市场在2016年已经触底，2017年铜价料运行在较高的区间水准，并且从2018年开始攀升，因为那时铜市将出现结构性供应短缺。”Wu说道。