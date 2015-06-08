美日称SM-3 Block IIA导弹首次实弹试验获得成功

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月7日 - 美国及日本周日宣布，新的SM-3 Block IIA导弹首次实弹试验获得成功。该导弹由美日投资数十亿美元联合研发。

美国导弹防御局发言人Rick Lehner称，周六从莫古角海上靶场（Point Mugu Sea Range）进行的这次试验获得成功。

该发言人称，美国在这个武器项目上的投资略超过20亿美元，日本的投资约为10亿美元。

雷神公司 称，SM-3 Block IIA新型导弹拥有更大功率的火箭发动机和更强大的拦截器，这些可让导弹更快地应对威胁，保护更大的地区免受中短程弹道导弹威胁。

美国官员及该公司高层称，周六的试验对导弹的头锥体和转向控制性能、以及其第一级、第二级及第三级的分离进行了评估。没有计划进行拦截，也未发射目标导弹。

“这次试验获得了成功，令其能够按预期在2018年实现海陆部署，”雷神公司导弹系统业务总裁Taylor Lawrence称。（完）