美日同意修订《美日安保条约》

路透东京10月3日 - 美国及其盟国日本周四同意修订《美日安保条约》，将在日本西海岸部署第二套弹道导弹防御雷达，并将5,000名驻日美国海军陆战队士兵迁往关岛。

《美日安保条约》上一次修订是在1997年。日本外务大臣岸田文雄和防卫大臣小野寺五典此前与美国国务卿克里和国防部长哈格尔举行会面时达成修订《美日安保条约》共识。

《美日安保条约》的条款修订也将反映对朝鲜核项目、全球恐怖主义、黑客攻击和21世纪其他威胁的担忧加剧。

双方同意，美国将在日本西海岸的Kyogamisaki空军基地部署新的X波段导弹防御雷达体系。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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