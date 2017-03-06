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国际财经 | 2017年 3月 6日 星期一 15:31 BJT

专访：美日谈判应避免干涉财政货币政策--前日本经济相甘利明

路透东京3月6日 - 前日本经济财政大臣甘利明周一表示，日本与美国下月展开双边经济谈判时，应该避免试图干预对方的财政及货币政策。

甘利明表示，美日两国进行谈判时，必须同时关注到新兴市场及整个全球。在美国总统特朗普宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)时，甘利明是日本谈判团队的领导人。

特朗普与日本首相安倍晋三上个月达成共识，将展开一项双边经济对话，讨论贸易及基建投资。日本希望利用这项会谈，设法避免贸易摩擦，并确保美国与亚太地区保持往来。

当问到美国或将对日本财政及货币政策提出要求的可能，甘利明在接受路透专访时表示，“一国不应干预另一个国家涉及主权及独立权力的领域。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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