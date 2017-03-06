专访：美日谈判应避免干涉财政货币政策--前日本经济相甘利明

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透东京3月6日 - 前日本经济财政大臣甘利明周一表示，日本与美国下月展开双边经济谈判时，应该避免试图干预对方的财政及货币政策。
甘利明表示，美日两国进行谈判时，必须同时关注到新兴市场及整个全球。在美国总统特朗普宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)时，甘利明是日本谈判团队的领导人。
特朗普与日本首相安倍晋三上个月达成共识，将展开一项双边经济对话，讨论贸易及基建投资。日本希望利用这项会谈，设法避免贸易摩擦，并确保美国与亚太地区保持往来。
当问到美国或将对日本财政及货币政策提出要求的可能，甘利明在接受路透专访时表示，“一国不应干预另一个国家涉及主权及独立权力的领域。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”