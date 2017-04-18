日本副首相麻生太郎称日本希望开启与美国合作的新时代

路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二在开始美日经济对话时表示，美国与日本均可以增强本国的经济。

“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。

白宫希望，对话将为美国产品敲开日本市场大门，并吸引日本投资于美国的基础设施项目。

麻生太郎称，美日同盟涉及军事和经济两方面。麻生称两国间的“摩擦”是过去的事，目前两国正在进入合作新阶段。(完)