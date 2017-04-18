版本:
中国
时事要闻 | 2017年 4月 18日 星期二 15:02 BJT

日本副首相麻生太郎称日本希望开启与美国合作的新时代

路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二在开始美日经济对话时表示，美国与日本均可以增强本国的经济。

“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。

白宫希望，对话将为美国产品敲开日本市场大门，并吸引日本投资于美国的基础设施项目。

麻生太郎称，美日同盟涉及军事和经济两方面。麻生称两国间的“摩擦”是过去的事，目前两国正在进入合作新阶段。(完)

(编译 张涛/艾茂林; 审校 于春红/张明钧)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐